Uporaba oblaka Azure je ponekod prvič prehitela AWS

Stanje trga storitev v oblaku je že vrsto let podobno: Amazon je absolutni kralj, Microsoft, Google in ostali se mu vse bolj približujejo, peščica podjetij pa obvladuje skoraj celoten trg. Toda najnovejša raziskava o uporabi storitev v oblaku družbe Flexera, ponovljena že enajsto leto zapored, prvič nakazuje, da prihaja do pomembne spremembe: število podjetij, ki je lani uporabljalo ali namerava uporabljati Microsoftov Azure je prvič rahlo preseglo tiste, ki uporabljajo Amazonov AWS.

Povedati je treba, da je vzorec anketirancev razmeroma majhen (le 753), vendar so se dosedanjih izsledki preteklih desetih raziskav vselej ujemali s splošnim stanjem na trgu. Flexra je tako ugotovila, da se je v letu 2021 med anketiranci za spoznanje več anketiranih podjetij uporabljalo Azure v primerjavi z Amazonovim AWSjem. Na tretjem mestu je Google, četrti je Oracle, sledita pa še IBM in Alibaba.

Medtem, ko sta Azure in AWS skoraj v enaki meri uporabljena med podjetji, ki v oblaku gostijo pomemben del svojih informacijskih sistemov, je Azure v prednosti pri podjetjih, ki v oblaku gostijo le določene sisteme ali šele eksperimentirajo za prehod v oblak. Razlogi so lahko različni, a kaže, da je Microsoft bolj učinkovit tako pri marketingu, kot tudi začetni uporabi storitev Azure. AWS pa močno prevladuje predvsem pri podjetjih, ki so v oblak prešla že v prvem valu razvoja oblačnih storitev in jih zdaj uporabljajo kot poglavitni vir storitev IT.

Seveda je to le en vidik pogleda na oblak, saj raziskava ne vključuje vrednosti storitev porabljenih pri posameznem anketirancu, zato je dejanski tržni delež s te plati lahko tudi precej drugačen, najbrž še vedno lepo v prid družbe Amazon. Je pa to znanilo novih časov, ko prevlada ne bo več tako močno.

Raziskava družbe Flexera je sicer izpostavila še druge zanimive ugotovitve. Na primer glavne razloge za uporabo storitev v oblaku, kjer še vedno prevladujejo optimizacija stroškov, tako v primerjavi z gostovanjem v lastnih podatkovnih centrih, vse bolj pa tudi glede na dosedanjega gostovanja v oblaku.

Flexera je tudi zabeležila velik skok uporabe storitev v oblaku med malimi in srednjimi podjetju (SME). V Med tistimi, ki so v lanskem letu porabili več kot 1,2 milijona dolarjev za gostovanja v oblaku se je delež podjetij v enem letu povečal iz 38% na 51%, kar je največji skok odkar delajo tovrstno raziskavo.