Objavljeno: 15.8.2025 10:00

Unreal Engine v avtomobilih Tesla

Vse kaže, da Tesla pripravlja pomembno vizualno nadgradnjo sistemov, kot sta Autopilot in Full Self-Driving.

Spletišče Not a Tesla App poroča, da je znani heker Greentheonly v programski opremi 2025.20 za modele Tesla Model S in Model X z AMD-jevimi čipi odkril sledi prehoda na grafični pogon Unreal Engine podjetja Epic Games. Unreal Engine je najbolj znan kot orodje za razvoj videoiger, a Epic Games ga vse bolj ponuja tudi avtomobilski industriji. Trenutno Tesla za svoje vizualizacije uporablja Godot, prehod na Unreal Engine pa bi jo postavil ob bok proizvajalcem, kot so Rivian, Ford, GMC, Volvo in Lotus, ki že uporabljajo Epicovo tehnologijo za prikaz podatkov v vozilih. Tesla in Epic Games spremembe za zdaj uradno ne komentirata, je pa zanimivo, da sta podjetji že sodelovali, na primer lani, ko se je v igri Fortnite pojavil Cybertruck.