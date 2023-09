Objavljeno: 19.9.2023 07:00

Unity slišal proteste in gre korak nazaj

Trajalo je manj kot teden silovitega odziva javnosti, da je Unity spoznal svoje zmote in začel popravljati škodo, ki jo je povzročil s prenaglo napovedjo radikalnih sprememb licenciranja svojega pogona za igre. Včeraj so že sporočili, da se očitno obeta zgornja meja (cap) in da bodo število namestitev prizanesljivo šteli.

Prvotne vesti so bile namreč radikalne. Odslej bi zaračunavali za vsako namestitev Unity Engine, kar je sprožilo množične proteste. Sedaj Unity predlaga, da bi bila zgornja meja pristojbine za licenco štiri odstotke prihodkov od iger, ki ustvarijo vsa milijon dolarjev. Prav tako bi število namestitev šteli vnaprej in ne retroaktivno.

Odziv javnosti je bil mestoma celo neprimeren. Izvršni direktor John Riccitiello je moral zapreti dve pisarni, ker so zaposleni dobili resne grožnje s smrtjo. Podrobnosti o novih pogojih še niso javno znane, je pojasnil Marc Whitten iz Unityja, ker jih želijo najprej uskladiti s partnerji in preprečiti katastrofo, kakršni smo bili priče minuli teden. Eden najtrših oreh ostaja način za štetje namestitev, za kar bi lahko uporabili posebno programsko opremo ali pa – verjeli poročilom razvijalcev iger.