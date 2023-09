Objavljeno: 18.9.2023 07:00

Unity razsrdil skupnost z napovedjo spremembe licenciranja

Unity je povzročil ogromno razburjenja, ko je enostransko napovedal spremembo pogojev licenciranja svojega pogona za igre. Priljubljeni pogon, ki so ga uporabljali tudi pisci indie iger, naj bi prihodnje leto licenciranje obračunavala po številu namestitev igre. Napoved je na internetu povzročila pravi vihar.

Manjši razvijalci iger običajno ne razvijajo lastnega pogona, temveč uporabijo Unity ali Epic Unreal. Slednji je prijaznejši do manjših razvijalcev, saj ima nizke vstopne stroške in cena licence ni odvisna od števila prodanih izvodov. Novi pogoji pa predstavljajo 180-stopinjski zasuk.

Podrobnosti so odvisne od vrste licence, a cena je po novem odvisna tudi od števila namestitev. Že ta pojem je nedoločen, saj ni jasno, ali gre za prve namestitve, vse namestitve, legalne namestitve ali kaj tretjega. Odziv skupnost je bil silovit, kar je pričakovano. Ne pozabimo, da je Unity v preteklosti izrecno zagotavljal, da se točno to ne bo zgodilo. Sedaj so že stopili korak nazaj in začeli pojasnjevati, katere namestitve ne bodo štele v kvote (npr. piratske). A vseeno – ugled podjetja je padel kot kamen.

