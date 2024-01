Objavljeno: 10.1.2024 05:00

Unity množično odpušča

Iz Unityja, podjetja, ki razvija enega najbolj razširjenih platform za razvoj iger, so sporočili, da bodo število zaposlenih skrčili za 25 odstotkov, kar pomeni 1800 manj zaposlenih. To ni prvo krčenje v zadnjem času, saj so novembra odslovili 265 zaposlenih v oddelku Weta Digital (posebni učinki). Že pred tem so v letih 2022–2023 odpustili tisoč zaposlenih.

V poročilu za agencijo za vrednostne papirje (SEC) so zapisali, da so odpuščanja nujna, če želijo okrepiti podjetje za dolgoročno in dobičkonosno rast. V izjavi za medije pa je direktorica za odnosne z javnostjo Kelly Ekins dejala, da odločitve niso sprejeli z lahkim srcem in da se vsem odslovljenim zahvaljujejo za njihovo dosedanje delo. Fraze torej, ki smo jih že navajeni.

V zadnjem fiskalnem letu, ki se je končalo septembra 2023, je Unity ustvaril 859 milijonov dolarjev izgub. Spomnimo, da je oktobra podjetje zapustil izvršni direktor John Riccitiello, ki je bil podjetje vodil devet let. Njegov odhod je bil hiter, razmere pred tem pa turbulentne. Tedaj je Unity napovedal nov model licenciranja pogona za igre, kjer bi ceno določalo število namestitev, kar je sprožilo silovit upor razvijalcev. Kasneje so pogoje bistveno omilili, Riccitiello pa je moral oditi.

Delnica podjetja je sicer 40 odstotkov višje, kot je bila ob Riccitiellovem odhodu, a še vedno 40 odstotkov od cene iz javne ponudbe delnic leta 2020, ko je podjetje začelo kotirati na borzi. Od absolutnega vrha leta 2021 pa je oddaljena 80 odstotkov.