Unesco: digitalna tehnologija v šolah ne prinaša dokazljivih prednosti

Unesco je državam priporočil, da prepovedo uporabo pametnih telefonov v šolah. S tem bi izboljšali učne dosežke in omejili spletno trpinčenje (cyberbullying), ki postaje čedalje resnejši problem. Po Unescovih besedah obstajajo dokazi, da pretirana uporaba pametnih telefonov negativno vpliva na učne dosežke in na čustveno stabilnost otrok.

V poročilu so odločevalcem v posameznih državah svetovali še, naj na vrat na nos ne uvajajo digitalnih tehnologij v učilnice, saj o njihovem pozitivnem vplivu pogosto pretiravajo. Ni novo vedno boljše, ni vsaka sprememba dobra in če nekaj lahko, še ne pomeni, da tudi moramo, so sklenili. Raziskav, ki bi zatrdno dokazale pozitiven vpliv digitalne tehnologije na izobraževanje, ni prav veliko. Zato priporočajo uporabo modernih tehnologij le tedaj, ko so nujno potrebne za izvedbo procesa in imajo dokazljivo vlogo.

Pomemben del izobraževanja je osebni stik oziroma socialna komponenta, kot so ga poimenovali. S tehnologijo lahko to izgubimo. Spletne interakcije pa ne morejo biti nadomestek za stik v živo, so še dodali.

Trenutno je približno četrtina držav že prepovedala pametne telefone v šolah. Med njimi je tudi Nizozemska, medtem ko je v Veliki Britaniji to odločitev posamezne šole. V Sloveniji hišni red v šolah praviloma prepoveduje uporabo pametnih telefonov med poukom.

Unesco