Umrl Samsungov najuspešnejši direktor

Pri 87 je umrl Lee Kun-hee, direktor, ki je Samsung popeljal med najuspešnejša podjetja na svetu.

Lee je bil sin ustanovitelja, Lee Byung-chula, v družinskem podjetju se ke zaposlil leta 1968, direktorsko mesto pa prevzel leta 1987, po smrti očeta. Pod njegovim vodstvom je Samsung postal največji proizvajalec televizorjev, pametnih telefonov in pomnilniških modulov na svetu. Danes pokriva podjetje ogromno segmentov, med bolj zanimivimi tudi ladjedelništvo, zavarovalništvo in celo upravljanje vlakcev smrti.

Med zanimivimi prigodami velja omeniti kres, ki ga je dal zanesti iz faksov in telefonov, ki so bili po njegovem mnenju preslabo narejeni. Kres je gledalo 2.000 zaposlenih, vsi pa so nosili naglavne trakove z napisom »quality first«, torej najprej kakovost.

Lee je bil sicer tudi dvakrat obsojen za kazniva dejanja, prvič za podkupovanje bivšega predsednika Južne Koreje Roh Tae-wooja, drugič pa za utajo davkov. V obeh primerih pa je dobil predsedniško pomilostitev, za katero se je smatralo, da gre za politično dejanje oziroma gesto prijateljstva med vlado in družinskimi podjetniškimi velikani (znanimi kot chaebol).

Pričakuje se, da ga bo nasledil sin, Lee Jae-yong, ta vodi podjetje že od leta 2014, ko je oče doživel srčni napad.