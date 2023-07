Objavljeno: 20.7.2023 09:00

Umrl je najbolj znani heker v zgodovini

Minuli konec tedna je v 60. letu starosti umrl eden najbolj znanih hekerjev stare dobe, Kevin Mitnick. Svoj čas je bil na seznamu najbolj iskanih kriminalcev, kasneje pa je postal prepoznaven etični heker, ki je deloval kot svetovalec, pisatelj in govorec.

V 90. letih je bil Mitnick zloglasen, a začelo se je že prej. Že pri 16 letih, torej leta 1979, je vdrl v računalniški sistem DEC, kasneje pa še v več drugih sistemov. Kot razvpiti heker, ki so ga obtoževali tudi za reči, ki jih nikakor ni mogel zakriviti – denimo, da lahko prek telefona sproži izstrelitev jedrskih raket – je bil leta 1995 aretiran. V zaporu je preživel pet let, kasneje pa je kariero nadaljeval na pravi strani zakona. Imel je podjetje za računalniško varnost, kot strokovnjak je bil tudi svetovalec, komunikator, pisatelj. Po njegovi zgodbi so snemali filme, knjige je pisal tudi sam.

Zadnji dve leti se je boril z rakom na trebušni slinavki. Bitko je izgubil v nedeljo, 16. julija, so sporočili iz njegovega podjetja KnowBe4.