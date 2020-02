Umrl izumitelj »kopiraj in prilepi«

Objavljeno: 20.2.2020 09:36

Umrl je Larry Tesler, raziskovalec, ki je med drugim izumil računalniške funkcije za »izreži«, »kopiraj«, in »prilepi«.

Po študiju na Stanfordu se je zaposlil v uglednem Xerox Palo Alto Research Center, kjer je tudi izumil omenjene funkcije (poleg njih pa tudi »Search and replace«, torej poišči in zamenjaj). Kasneje ga je Steve Jobs prepričal, da se zaposli pri Applu, kjer je ostal 17 let in v tem času postal glavni znanstvenik. Kasneje je ustanovil lastno podjetje za izobraževanje, za krajši čas pa je delal tudi pri Amazonu in Yahooju.