Umetno inteligentno spanje brez smrčanja

V zadnjem času so se pojavile resne skrbi glede varnosti podatkov pri uporabi kitajskih električnih vozil (EV), zlasti med zaposlenimi v obrambni industriji. Britanska obrambna podjetja, vključno z globalnimi velikani, kot sta Lockheed Martin in Thales, so svojim zaposlenim svetovala, naj se izogibajo povezovanju mobilnih telefonov s kitajskimi EV-ji, bodisi prek Bluetootha bodisi prek polnilnih kablov. Razlog za to so strahovi pred morebitnim vohunjenjem in krajo občutljivih podatkov.