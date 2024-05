Umetno inteligentni inštruktor za učenje angleščine navdušuje

Praktika, aplikacija za učenje jezikov s pomočjo umetne inteligence in avatarjev, je po uspehu na trgu zbrala 35,5 milijona dolarjev v seriji A financiranja, ki jo je vodil Blossom Capital.

Praktika omogoča uporabnikom, da ustvarijo personalizirane AI avatarje, ki posnemajo izkušnjo zasebnega učitelja. Avatarji uporabljajo različne naglase, kot so ameriški, britanski, azijski in indijski, ter prilagajajo učne ure glede na interakcije z uporabnikom. Učenje je podobno pogovoru z inštruktorjem iz mesa in krvi, za lažje razumevanje pa pomaga tudi z razlagami v domačem jeziku, vključno s slovenščino.

Aplikacija, ki jo vodi ekipa Adam Turaev (CEO), Anton Marin (CTO) in Ilya Chernyakov (CPO), ima 1,2 milijona aktivnih mesečnih uporabnikov v 100 državah in je v zadnjih 12 mesecih ustvarila skoraj 20 milijonov dolarjev prihodkov. Praktika uporablja različne modele umetne inteligence, vključno z GPT-4, GPT-4 Turbo, Gemini, Claude in Mistral, ter aktivno zbira terabajte podatkov za izboljšanje obstoječih modelov. Ophelia Brown, vodilna partnerka pri Blossom Capital, je poudarila, da Praktika prinaša zabaven in cenovno dostopen način učenja jezikov z uporabo personaliziranih AI učiteljev. Uporabnikom je na voljo sedemdnevni brezplačen preizkus, nadaljnje učenje pa je pogojeno z naročnino v višini sedmih evrov na mesec.