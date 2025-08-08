Objavljeno: 8.8.2025 09:30

Umetno inteligentni brskalnik z naročnino

Podjetje The Browser Company, znano po brskalniku Arc, je lansiralo naročniško storitev Dia Pro za nov spletni pripomoček, ki temelji na umetni inteligenci.

Za 20 USD na mesec naročniki dobijo neomejen dostop do funkcije klepeta, ki omogoča postavljanje vprašanj o vsebini v odprtih zavihkih. Brezplačna različica Dia še naprej vključuje vse osnovne funkcije, tudi interakcijo z umetno inteligentnim agentom in ustvarjanje lastnih funkcionalnosti, a bodo uporabniki ob pogosti uporabi naleteli na omejitve. Direktor Josh Miller je za The New York Times dejal, da bo brskalnik ostal brezplačen za tiste, ki orodje uporabljajo le nekajkrat na teden, ter namignil na prihod dodatnih naročniških paketov v razponu od pet do več sto ameriških dolarjev mesečno.

Dia je v beta različici izšla junija, v času, ko Google in Microsoft vse tesneje vključujeta UI v svoje brskalnike, startup Perplexity pa preizkuša lastni umetno inteligentni brskalnik Comet. Po govoricah naj bi tudi OpenAI pripravljal svoj brskalnik z umetno inteligenco.