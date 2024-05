Umetno inteligentna naprava Rabbit R1 je le aplikacija

Mishaal Rahman iz Android Authority je uspel namestiti programsko opremo umetno inteligentne naprave Rabbit R1 na telefon Google Pixel 6A.

Ob predstavitvi dvesto ameriških dolarjev vredne naprave Rabbit R1, smo se mnogi spraševali, zakaj dotična generativna umetna inteligenca ni raje na voljo v podobi aplikacije. Zdaj odgovor poznamo - ker je aplikacija!

Mishaal Rahman je z nekaj prilagoditvami aplikacijo z naprave uspel zagnati na telefonu Google Pixel 6A. S pomočjo tipke za povečanje glasnosti, ki nadomešča edini strojni gumb na R1, je Rahman uspel vzpostaviti uporabniški račun in začeti postavljati vprašanja na enak način, kot če bi uporabljal napravo R1. Kljub temu Rahman opozarja, da aplikacija verjetno ne ponuja vseh funkcij, kot jih ima R1. Po njegovih besedah je aplikacija Rabbit R1 zasnovana za namestitev na točno določeni strojni opremi in mora imeti številna sistemska dovoljenja, ki pa jih Rahman ni mogel povsem omogočiti. To potrjujejo tudi pri podjetju Rabbit, kjer pravijo, da Rabbit OS in LAM delujeta v oblaku z zelo posebnimi modifikacijami AOSP in strojne opreme na nižji ravni, kar pomeni, da lokalna piratska APK brez ustreznega OS in dostopa do oblaka ne more uporabljati vseh njihovih storitev.

A dvom ostaja. Rahman je uspel dokazati, da programska oprema naprave Rabbit R1 deluje na telefonu srednjega cenovnega razreda izpred dveh let, kar kaže, da ima več skupnega z običajno mobilno aplikacijo kot bi pri Rabbitu radi priznali. In niso edini, tudi AI Pin podjetja Humane deluje na različici odprtokodne programske opreme za operacijski sistem Android.