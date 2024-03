Umetno inteligentna dekleta bolj priljubljena od fantov

Analiza podjetja App Radar pod okriljem SplitMetricsa razkriva, da so virtualna dekleta, ki so nastala s pomočjo umetne inteligence, sedemkrat bolj priljubljena od fantov.

Ena bolj množičnih rab umetne inteligence je preganjanje osamljenosti. Umetno inteligentni življenski sopotniki so zelo priljubljeni, aplikacije z njimi pa so na tržnici Google Play že presegle 225 milijonov prenosov. Raziskava je pokazala, da je bila aplikacija AI Girlfriend prenesena skoraj sedemkrat več kot aplikacija AI Boyfriend, kar kaže na večje zanimanje uporabnikov za umetno inteligentne spremljevalke. Od prihoda bota ChatGPT na trg ima sektor virtualnega druženja več kot 74 milijonov novih uporabnikov. Vodilna aplikacija na trgu je južnokorejska aplikacija SimSimi, ki predstavlja več kot polovico vseh prenosov. Evropa vodi po številu razvitih tovrstnih aplikacij, sledita ji Amerika in Azija. Thomas Kriebernegg, generalni direktor agencije SplitMetrics, je izjavil, da je generativna AI prinesla nove kategorije aplikacij, med katerimi prevladuje področje druženja.