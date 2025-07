Objavljeno: 30.7.2025 05:00

Umetna inteligenca že prevzema delovna mesta v Indiji

Umetna inteligenca grozi, da bo predrugačila svet s tem številne poklice, nekatere bi lahko povsem nadomestila. To bo še posebej očitno v Indiji, kjer bi umetna inteligenca utegnila pokopati sanje o preboju v srednji razred za milijone ljudi.

V Indiji so se šele v zadnjem desetletju ali dveh večje množice prebile iz revščine v srednji razred, kar jim je omogočila informacijska tehnologija. Država ni imela nikoli močnega proizvodnega sektorja, a se je konec minulega tisočletja prelevila v informacijskega velikana, zlasti na področju z nižjo in srednjo dodano vrednostjo.

A ta delovna mesta so začela izginjati, ravno ko so se Indijci nanje navadili. Doslej je indijski trg dela vsako leto zaposlil 600.000 diplomantov računalniške smeri. V minulih dveh letih, od kar obstaja široko dostopna umetna inteligenca, je to število upadlo na 150.000.

Velikan Tata Consultancy Services (TCS), ki je največje IT podjetje v Indiji, bo odpustilo 12.000 ljudi v menedžmentu. To predstavlja dva odstotka zaposlenih in je šele začetek trenda. Kar se zgodi v TCS, kmalu odzvanja tudi v drugih podjetjih. TCS je dejal, da se pripravlja na prihodnost, ki vključuje tudi večjo uporabo umetne inteligence. Izvajajo tudi ukrepe za prekvalifikacijo zaposlenih in iskanje drugih delovnih mest, a to za vse ne bo mogoče.

Indije je bolj kot katerakoli druga država odvisna od del v IT sektorju, ki jih bo umetna inteligenca kmalu nadomestila. V državi manjka strokovnjakov za umetno inteligenco, po drugi strani pa je preveč nižje kvalificiranega kadra za delo v IT.

BBC