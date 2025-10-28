Objavljeno: 28.10.2025 07:00

Umetna inteligenca zaposlene stane več časa, kot jim ga prihrani

Medtem ko je veliki založnik iger Electronic Arts sporočil, da bo v sodelovanju s podjetjem Stability AI zaposlenim omogočil uporabo orodij umetne inteligence za učinkovitejše opravljanje dela, so zaposleni precej manj navdušeni. Po poročanju Business Insiderja jim umetna inteligenca povzroči več dela, kot jim ga prihrani. Neto učinek je negativen.

Uradno o tem seveda nihče ne govori, neuradno pa se zaposleni med seboj že zelo na glas šalijo, kako neumna je umetna inteligenca. Vodstvo EA že celo leto svojih 15.000 zaposlenih na vsakem koraku vzpodbuja, naj čim več uporabljajo umetno inteligenco. To ni presenetljivo, saj EA leto dobiva nove lastnike, ki bodo skušali svoja posojila poplačati tudi z bogatimi dividendami iz podjetja, ki mora postati čim donosnejše. To pa se ne dogaja, saj so v minulem fiskalnem letu, ki se je končalo junija, ustvarili 10 odstotkov manj dobička kot leto pred tem.

Trenutno je umetna inteligenca dovolj okorna, da večini zaposlenih v EA trati čas. Ko se bo to spremenilo, pa bo bržkone močno padlo število zaposlenih.