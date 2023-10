Objavljeno: 11.10.2023 05:00

Umetna inteligenca za zdaj prideluje izgubo

Čeprav so tehnološki velikani uporabnikov ponudili različne oblike umetne inteligence, so te še daleč od dobičkonosnih storitev. ChatGPT, Microsoft Github Copilot in podobni so za zdaj še vedno veliki porabniki denarja, česar podjetja uradno ne komentirajo. Po neuradnih podatkih Github Copilot prideluje 20 dolarjev izgube na mesec za vsakega uporabnika.

Glavni razlog je seveda izredna računska potratnost teh modelov. Direktor Amazon Web Services je pred kratkim dejal, da so številni uporabniki nezadovoljni nad velikimi stroški, ki jih prinaša poganjanje teh modelov v oblaku, saj AWS zaračunava porabo. Reuters je minuli mesec ocenil, da ena sama poizvedba na ChatGPT stane štiri cente, kar je ogromno. Trenutno namreč ti modeli še vedno nimajo ekonomije obsega, temveč terjajo drage izračune ob vsakem zagonu.

Podjetja imajo tako le dve možnosti: bodisi uporabiti cenejše in manj kompleksne modele, kar je storil Zoom, bodisi trpeti višje stroške. GitHub Copilot denimo stane 10 dolarjev na mesec, a povprečni uporabnik Microsoft stane več kot 20 dolarjev mesečno. Pri poldrugem milijonu uporabnikov se to pozna.

Pričakovati je, da bo v prihodnosti računska zahtevnost modelov upadla, razvoj strojne opreme pa jih bo še dodatno pocenil. Podjetja stavijo, da se bo to zgodilo dovolj kmalu, da lahko v vmesnem času storitve nudijo z izgubo in si naberejo čim večjo množico uporabnikov. Nihče namreč ne želi ostati zadaj.