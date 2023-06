Umetna inteligenca za Windows 3.11!

Razvijalec, ki ga poznamo le pod vzdevkom Windle, je ChatGPT pripeljal na Windows 3.1. Poimenoval ga je WinGPT in omogoča dostop do najnovejše umetne inteligence na računalnikih, ki jih poganjajo prazgodovinski procesorji 386 in operacijski sistem Windows 3.1.

Kot je zapisal, ni želel, da bi bil njegov računalnik Gateway 4DX2-66 iz leta 1993 brez umetne inteligence. Zato je napisal pomočnika za Windows 3.1, ki uporablja API za dostop do strežnikov OpenAI. WinGPT je v celoti napisan v C-ju, z OpenAI pa komunicira prek protokola TLS 1.3. Dodal je, da je bilo najbolj zabavno poskrbeti za grafični vmesnik in se spopasti z upravljanjem pomnilnika v 16-bitni verziji Windows.

Zaradi manjše količine naslovljivega pomnilnika so odgovoril krajši. WinGPT je ima celo ikono, ki pritiče času, v katerem je Windows 3.1 nastal. Kdor želi program preizkusiti, lahko kodo brezplačno sname z interneta.

