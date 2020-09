Umetna inteligenca za socialno distanciranje

Objavljeno: 23.9.2020 15:59

Microsoft je na virtualni konferenci Ignite med drugim predstavil funkcijo Spatial Analysis ki s pomočjo umetne inteligence prepoznava, če se ljudje v prostoru držijo pravil o socialnem distanciranju.

Funkcija je del storitve Azure Cognitive Services, gre za orodja strojnega učenja, namenjena razvijalcem programov. Ponujajo različne programske vtičnike (API), s katerimi lahko razvijalci koristijo umetno inteligenco brez naprednega znanja tega področja. Med drugim so na voljo tudi orodja za samodejno prepoznavo neprimernih ali neželenih vsebin (denimo med komentarji na spletnih straneh) in orodja za prilagajanje programov oziroma spletnih strani uporabnikom. Primer uporabe slednjih so spletne trgovine, ki uporabnikom prikazujejo njim prilagojene vsebine oziroma artikle.

Omenjena funkcija Spatial Analyisis obdeluje prenos iz video kamer, postavljenih v prostoru. Omogoča štetje oseb, preverjanja razdalje med njimi in čas, ki ga preživijo v neposredni bližini. Kamere morajo podpirati ločljivost vsaj 720p, v prihodnje pa načrtujejo še boljše zmogljivosti. Sistem je trenutno na voljo v obliki kontejnerja ki ga lahko poganjamo lokalno ali v oblaku Azure – v primeru slednjega hvalijo delovanje na dveh Nvidiinih procesorjih T4, namenjenih globokemu učenju.