Umetna inteligenca vstopa v pisarniške programe

Microsoft in Google sta na ločenih dogodkih razkrila, kako bosta tehnologijo generativne umetne inteligence vgradila v svoje osrednje pisarniške rešitve Microsoft 365 in Google Workspace. Bližina obeh dogodkov niti približno ni slučajna, saj med tehnološkimi velikani trenutno poteka neizprosna tekma, kdo bo prvi s pomočjo umetne inteligence načel tržni delež tekmeca. Pisarniški programi morda danes niso najbolj vznemirljiva tehnologija, a so že od nekoč poglavitni vir prihodkov obeh družb. Umetna inteligenca in val, ki ga je premaknil ChatGPT, pa so odlična priložnost, da se na tem področju morda na novo premešajo karte.

Microsoftova novost se imenuje Microsoft 365 Copilot, torej pomočnik, kopilot pri uporabi pisarniških orodij. Uporabljati ga bo mogoče na različne. Kot pomočnika, ki je na voljo v vsakem od programov, kot so Word, Excel in PowerPoint, pa tudi kot program Business Chat, ki bo znal delovati z več programi, s katerim se pogovarjamo in z vprašanji dobimo najrazličnejše koristne odgovore. Kopilota lahko denimo vprašamo, če nam pomaga pri pripravi na naslednji sestanek. Ta bo znal v poslovni korespondenci (elektronska pošta, kramljanje, koledarji, dokumenti) najti relevantne informacije iz preteklih sestankov in predlagati točke oziroma celo vprašanja, ki bodo tema prihajajočega sestanka.

Copilot bo znal generirati naročeno število prosojnic v Powerpointu na izbrano temo ali oporne točke. Pri tem bo znal sam poiskati in izbrati slikovno gradivo, sestaviti animirane prehode med prosojnicami, popestriti monotona besedila, pa tudi skrajšati in povzeti predolga. Znal bo sestaviti gradivo za časovno natančno odmerjeno dolžino predstavitve in znal bo samodejno sestaviti oporne točke (speaker notes) za predavatelja.

Znal bo tudi analizirati podatke v Excelu in povzeti ugotovitve. Kopilota bo mogoče vprašati o denimo najbolj značilnih trendih poslovnih rezultatov za izbrane podatke v preglednici. Znal bo razčleniti podrobnosti posamezne analitične ugotovitve in celo pripraviti nove preglednice s podrobnejšo razlago podatkov. Uporabnik bo lahko ostal osredotočen na reševanje ali razlago poslovnega problema, ne pa na tehnično obdelavo podatkov. Ob tem bo Copilot znal celo napisati razlago, kaj je naredil v preglednici.

V Outlooku in Wordu bo znal pripraviti osnutek besedila sporočila ali dokumenta na določeno temo, ki je lahko tudi povzetek preteklih dogodkov. Obenem bo znal delati prepise sestankov v Teamsih, povzetke za zapisnike in celo prevajati besedila. Kopilot bo znal prebrati elektronsko pošto in opozoriti na najbolj pomembna sporočila, ki jih bo ponudil v prednostno branje. Omeniti velja, da bo uporaben tako na namiznih, kot mobilnih napravah, pri slednjih bo še posebej prišlo prav generiranje povzetka enega ali več povezanih sporočil, kar prihrani čas branja na mobilni napravi.

Ena izmed zanimivih možnosti uporabe Copilota je večkratno generiranje in izboljševanje gradiva. Uporabnik bo lahko predlagano gradivo popravil ročno, dodal informacije, nato pa zahteval regeneracijo vsebine, ob tem pa bo mogoče spreminjati parametre, denimo stil in ton generiranega besedila.

Microsoft poudarja, da Copilot ni zgolj implementacija tehnologije ChatGPT. Gre za skupno delovanje orodij Microsoftt 365, dosedanje Microsoftove tehnologije Microsoft Graph in generativnega modela Large Language Model (LLM), ki so ga povzeli iz ChatGPT. Razlika je tudi v bazi znanja, saj Microsoft načrtuje, da bo Copilot znal luščiti znanje tudi iz zasebnih informacijskih virov, ne samo iz modela znanja pridobljenega iz internetnih informacij.

Ne dvomimo, da se vse našteto sliši zelo zanimivo in koristno. Toda opozoriti velja, da umetna inteligenca ni vsemogočna. Microsoft je to lepo povzel z naslednjo mislijo: “Copilot bo pogosto imel prav, včasih pa se bo tudi koristno motil”. Rezultatom ne bomo mogli 100% zaupati, zadnjo besedo bo moral imeti uporabnik. Toda čeprav Copilot ne bo nezmotljiv, bo v večini scenarijev prispeval k prihranku časa, predvsem pri tistih korakih, ki so najbolj potratni, dolgočasni, pa tudi podloženi “človeškim” napakam.

Google svoj prvi poizkus priključitve na “vlak” z imenom ChatGPT ni izkoristil najbolje. Njihov odgovor z imenom Bard AI je bil napol polomija in Google je hitro moral ubrati drugo pot, sploh ker je Microsoft že pred več tedni napovedal, da bo po dogovoru z družbo OpenAI generativno umetno inteligenco vgradil tudi v pisarniške programe iz družine Microsoft 365.

Odgovor družbe Google je vključitev umetne inteligence v domala vse programe, ki tvorijo družino Workspace, ob tem pa bo storitve generativne umetne inteligence pridobil tudi priljubljeni poštni program Gmail. Strategija družbe je na moč podobna tisti iz časov družabnega omrežja Google+, ker je podjetje skušalo funkcije družabnih omrežij vgraditi v praktično vse svoje programske storitve. Zgodovina priča, da se nekdanji poizkus ni prijel in je ena redkih polomij družbe Google.

Verjamemo pa, da bo sedanji poizkus uporabe generativne umetne inteligence bolje sprejet med uporabniki. Nova tehnologija bo uporabnikom omogočala hitre priprave osnutkov, povzetke, popravke, nasvete, prepise ter podobno pomoč, predvsem v obliki besedil, pa tudi za hitro ustvarjanje slikovnega gradiva in prosojnic.

V urejevalniku besedil Docs bo mogoče s funkcijo Rewrite na podlagi nekaj ključnih besed zahtevati izdelavo osnutka besedila, ki ga lahko nato uporabnik dopolni in popravi. Mogoče bo tudi izbirati stil in ton besedila, ki ga bo generativna umetna inteligenca naredila. Ta bo seveda pomagala tudi pri pregledovanju in “izboljševanju” besedil, ki jih je uporabnik sam sestavil. V preglednicah Sheets bo umetna inteligenca znala samodejno sestaviti formule, na podlagi opisa ciljnega stanja, ki ga želi vdeti uporabnik. Potencialno naj s tem prihranili kar nekaj časa.

Pri predstavitvah Slides bo znala umetna inteligenca samodejno sestaviti posamezne prosjonice, obenem pa tudi vpisati predloge besedil in spremnega slikovnega gradiva na določeno temo. Google že v prvi fazi tu tudi obljublja samodejno generacijo slik, grafikonov in celo video posnetkov. Umetna inteligenca bo kot kaže dala tudi velik pečat nad tem, kako upravljamo z elektronsko pošto. Ne le, da bo znala pomagati pri prioritetah, temveč bo znala uporabnika “spomniti” na bistvo v nizu dopisov med osebami v obliki povzetka, za katerega bi sam uporabnik rabil precej več časa.

S7xTBa93TX8

6DaJVZBXETE