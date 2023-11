Umetna inteligenca v pisarni Office že na voljo... za 300 prijateljev z devetimi tisočaki v žepu

Microsoft je začel ponujati digitalnega pomočnika z umetno inteligenco 365 Copilot, ki je prvenstveno namenjen podjetjem.

Microsoft 365 Copilot uporabnikom pisarniških programov Office dela povzetke dokumentov, odgovarja na elektronsko pošto, analizira preglednice, načrtuje iz zapiskov in še veliko več. Čeprav je Copilot že na voljo, do njega posameznik ne more, saj v Redmondu zanj zahtevajo 30 ameriških dolarjev na mesec ob vezavi vsaj 300 uporabnikov. Podjetja se morajo za naročilo obrniti neposredno na Microsoft in svojega predstavnika zaprositi zanj. Poteza ni presenetljiva, saj vsi deli napovedane storitve še niso pripravljeni za večji oder. Copilot za Excel je še vedno v testni fazi, Copilot za OneNote je na voljo samo na Windows, predogled SharePoint Copilot se začne v novembru, Copilot za OneDrive pa ni predviden do decembra.