Umetna inteligenca v pisarni ne bo poceni

Microsoftova umetna inteligenca, ki bo uporabnikom pisarniških programov Office olajšala ustvarjanje dokumentov, preglednic, predstavitev in elektronske pošte, bo posameznika olajšala za 30 ameriških dolarjev mesečno.

Microsoft je na dogodku Inspire razkril cenik uporabe orodja Copilot za Microsoft 365, ki je bilo predstavljeno marca in bo s pomočjo umetne inteligence GPT-4 omogočalo uporabnikom generiranje vsebine za Office programe z naravnimi jezikovnimi ukazi. Na primer, s preprostimi in običajnimi stavki bo posameznik v PowerPointu lahko ustvaril predstavitev iz Wordovega dokumenta ali pa v Outlooku prevzel elektronsko sporočilo in sestavil odgovor. Frank X. Shaw, glavni komunikacijski direktor pri Microsoftu, je poudaril, da Copilot prinaša bogatejše in bolj relevantne odzive, saj združuje poslovne podatke z delovnim kontekstom uporabnika. Izdatna pomoč ne bo poceni, saj bo stranke Microsoft 365 E3, E5, Business Standard in Business Premium vsak mesec olajšala za dodatnih 30 ameriških dolarjev. Podjetje cene ali razpoložljivosti Copilota za končne potrošnike še ni napovedalo.

Poleg cene Copilota so predstavili tudi nadgrajeno različico pogovornega bota Bing Chat Enterprise, ki daje prednost zasebnosti in boljši varnosti poslovnih podatkov. Poslovni Bing Chat je testno za določene naročnike Microsoft 365 že na voljo, v prihodnosti pa bo na voljo tudi kot samostojna aplikacija, ki jo bo mogoče uporabljati za 5 ameriških dolarjev mesečno.