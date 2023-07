Umetna inteligenca v petih urah zdizajnirala delujoč procesor

Kitajski raziskovalci so v zanimivem preizkusu uporabili umetno inteligenco za dizajn novega procesorja, kar se sliši kot prvi korak v scenariju iz Terminatorja. Za zdaj sicer še nismo blizu, saj jim je v petih urah uspelo izdelati procesor, ki je primerljiv z dobrimi starimi 486-kami. A počasi se daleč pride.

Poudarjajo, da gre za pilotni projekt, ki je velik uspeh v več pogledih. Da je dizajn vzel le pet ur, je osupljiv dosežek. Človeška ekipa bi za enak podvig potrebovala vsaj tisočkrat več časa, so dejali. Rezultat se zdi resda skromen, saj procesor (arhitekture RISC) deluje podobno hitro kot i486, a to je prvi korak. Posebej ponosni so na dejstvo, da je umetna inteligenca neodvisno iznašla von Neumannovo arhitekturo procesorjev.

To morda niti ni tako presenetljivo, saj je bila natrenirana na obstoječih dizajnih procesorjev, ki so seveda prav takšni. Kar si je umetna inteligenca zamislila, so potem izdelali v 65-nm tehnologiji in na čipu pognali Linux. Ob tem povejmo še, da tudi na Zahodu že uporabljajo umetno inteligenco kot pomoč pri izdelavi čipov, denimo Nvidia.

Članek