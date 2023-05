Umetna inteligenca v operacijskem sistemu Windows 11

Microsoft je na konferenci Build razkril, da bo v operacijski sistem Windows 11 vgradil osebnega pomočnika z umetno inteligenco Copilot.

Generativni robot Copilot, ki ga Microsoft že povezuje s spletnim brskalnikom Edge, pisarniškimi programi Office in spletnim mestom za programiranje GitHub, bo v operacijskem sistemu Windows 11 živel znotraj opravilne vrstice. S klikom nanj se bo odprla ukazna vrstica, kjer bomo kopilota lahko prosili, da povzame, prepiše in razloži besedilo iz katerekoli aplikacije, ali prilagodi nastavitve računalnika. Prvi uporabniki bodo tovrstne pomoči v Oknih deležni že prihodnji mesec.

Copilot za Windows 11 bo deležen nekaterih posodobitev, vključno s podporo za Bluetooth LE, zvok z nizko porabo energije, ki bo omogočala poslušanje glasbe visoke kakovosti, ne da bi trpela življenjska doba baterije uporabljene naprave. AI pomočnik bo po novem podpiral tri glavne vrste vtičnikov, vključno s sporočili delovnih skupin, povezavami Power Platform in orodji, ki uporabljajo tehnologijo ChatGPT. Omogočeni bodo številni tuji vtičniki, na primer izdelki Atlassiana in podjetja Adobe. Vtičniki za Copilota in Bing Chat bodo enakega standarda, kot tisti, ki jih OpenAI uporablja za ChatGPT, kar pomeni, da bodo na veselje tako uporabnikov kot razvijalcev vsi delovali v vseh treh orodjih.

V spletnem brskalniku Edge bo zaživel 365 Copilot, orodje, ki nam bo pomagalo pri delu na projektih v aplikacijah Microsoft 365, kot so Outlook, Word, Excel in drugih. Umetna inteligenca nam bo lajšala pripravo e-pošte, dodajanje podatkov v preglednico, ustvarjanje statusnih posodobitev na podlagi pogovornih niti in podobno. Integracija bo podpirala tudi vse zgoraj omenjene vtičnike. Pogovorni robot bo razvijalcem stregel znotraj okna Windows Terminal, načrtovan pa je tudi prihod kopilota GitHub v druga razvijalska orodja, kot je WinDBG. Microsoft je predstavil še novo nadzorno ploščo Dev Home in novo kategorijo tržnice s programi AI Hub za izdelke, ki uporabljajo umetno inteligenco.