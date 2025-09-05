Objavljeno: 5.9.2025 09:00

Umetna inteligenca ustvarja zgodovinske videoposnetke, ki potvarjajo svet

Na YouTubu je vsebin več, kot jih bomo lahko kdajkoli pregledali, zato je ločevanja zrnja od plev ključnega pomena. V času umetne inteligence je to čedalje teže, o čemer pripoveduje tudi zgodba videoposnetkov o zgodovini. YouTube je preplavila nova zvrst posnetkov, ki zaradi svoje neresničnosti močno jezijo prave zgodovinarje.

Kot piše Jason Koebler na 404media, je na YouTubu vzniknil kup kanalov, na katerih so približno dve ure dolgi posnetki z razlago o različnih zgodovinskih obdobjih in dogodkih. Sleepless Historial, Boring History Bites, History Before Sleep, The Snoozetorian, Historian Sleepy in Dreamoria vsi uporabljajo enak format. Dve, celo tri in več ur razlage o različnih zgodovinskih podrobnostih, denimo o nenavadnih zdravilih v srednjem veku ali uporabi drog v srednjem veku. Nekateri se izrecno oglašujejo kot posnetki, ki jih lahko uporabimo, da nas zazibljejo v spanec.

Vsi ti videoposnetki so nastali z umetno inteligenco, v njih pa mrgoli nepravilnosti, netočnosti in povsem fabriciranih informacij. Pete Kelly, ki ustvarja avtentični kanal History Time, pojasnjuje, da je to velika nevarnost. Veliko zgodovinskih virov je v pisni obliki, ne na internetu, zato pravo raziskovanje terja čas. Kar mu vzame več mesecev dela, lahko nekdo z umetno inteligenco ustvari v enem dnevu. In ker ta ponavlja vsebine z interneta, je v njej polno napak. Spomnite se na knjige o gobarjenju, ki jih je pisala umetna inteligenca.

History Time je moral na primer spremeniti svoj format. Da bi se izognil očitkom, da sam sodi v isti koš, je začel v videoposnetku kazati tudi sebe, torej da ni umetna inteligenca. Produciral je tudi nekaj videoposnetkov iz zaodrja (behind the scenes), v vse svoje izdelke pa dodal opozorilo, da pri nastajanju ni sodelovala umetna inteligenca.

Za zdaj kanali umetne inteligence še nimajo veliko gledalcev, a to se hitro spreminja. Po drugi strani Kelly opaža, da je število njegov obiskovalcev začelo upadati prav v tem času. Umetna inteligenca predstavlja nevarnost, da bo YouTube (in druge kose interneta) preplavila s povprečno, celo napačno in povsem nesmiselno vsebino. V šumu bomo utopili vse, od biserov do smeti, da bo na koncu ostalo samo eno veliko smetišče.

404media