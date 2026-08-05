Objavljeno: 5.8.2026 10:00

Umetna inteligenca ustvarja milijarderje

V zadnjem letu je umetna inteligenca sprožila neprimerljiv val ustvarjanja bogastva, pri čemer se je skupno premoženje tehnoloških mogotcev povečalo za več kot bilijon ameriških dolarjev.

Analiza analitične hiše BestBrokers, ki temelji na podatkih Forbesove lestvice milijarderjev v realnem času, razkriva, da je bila rast premoženja najizrazitejša pri ključnih akterjih s področja umetne inteligence. Na vrhu izstopa Liang Wenfeng, ustanovitelj in prvi mož kitajskega laboratorija DeepSeek, ki je dosegel najhitrejšo odstotno rast med vsemi milijarderji. Njegovo premoženje se je v le dvanajstih mesecih s skoraj ene milijarde povzpelo na izjemnih 39,5 milijarde dolarjev. Podoben skok je uspela doseči sedmerica ustanoviteljev podjetja Anthropic, katerih posamična premoženja so zrasla z 1,2 milijarde na 15,5 milijarde dolarjev, medtem ko je tržna vrednost samega podjetja narasla na 965 milijard dolarjev in s tem prehitela celo ustvarjalca ChatGPT, podjetje OpenAI. Učinek rasti umetne inteligence pa se ne omejuje več le na razvijalce samih modelov, temveč se širi na podporno infrastrukturo in komponente. Tako sta opazno rast premoženja zabeležila tudi podjetnika Yuan Fugen in Patrizio Vinciarelli, ki dobavljata optične komunikacijske izdelke ter napajalne sisteme za podatkovne centre, medtem ko je zunaj tehnološkega sektorja izstopal ustanovitelj mlečnega giganta Chobani Hamdi Ulukaya.

Povsem nasprotno zgodbo pa piše soustanovitelj in predsednik družbe Oracle Larry Ellison, ki je v istem obdobju utrpel največji finančni padec. Njegovo premoženje se je skoraj razpolovilo in skrčilo za skoraj 139 milijard dolarjev, s čimer se je ustavilo pri 151,9 milijarde dolarjev. Padec vrednosti Oracla je predvsem posledica negotovosti vlagateljev glede visokih stroškov in zadolževanja za širitev podatkovnih centrov. Kljub posamičnim padcem pa globalna slika kaže na izjemno koncentracijo kapitala, saj je na svetu trenutno več kot 3350 milijarderjev s skupnim premoženjem v višini 19,6 bilijona dolarjev, pri čemer z naskokom vodijo Združene države Amerike, sledita pa jim Kitajska in Indija.