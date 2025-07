Objavljeno: 16.7.2025 07:00

Umetna inteligenca upočasnjuje programiranje

Prednosti umetne inteligence so mnogotere in števila opravila nam poenostavi in pohitri, ni pa to samoumevno. V najnovejši raziskavi za METR (Model Evaluation and Threat Research) so ugotovili, da se storilnost razvijalcev odprtokodne programske opreme ob uporabi orodij umetne inteligence zmanjša. Pisanje kode se je upočasnilo za 19 odstotkov!

To je precej nenavaden rezultat, ki je tudi v nasprotju z nekaterimi raziskavami ekonomistov in raziskovalcev s področja umetne inteligence. Kaj se torej dogaja? V raziskavi so spremljali učinkovitost razvijalcev pri 246 opravilih, med katerimi je tudi vzdrževanje repozitorijev, odpravljanje hroščev, refaktoriranje kode in programiranje novih funkcionalnosti.

Vsi razvijalci so ocenili, da bo uporaba umetne inteligence skrajšala potreben čas za dokončanje opravil – a so se zmotili. Namesto 24 odstotkov hitrejšega dela se je delo podaljšalo za 19 odstotkov. Izkazalo se je, da uporaba umetne inteligence v resnici skrajšala čas, ki so ga razvijalci porabili za pisanje kode, testiranje, razhroščevanje in iskanje informacij. Po drugi strani pa je prihranek več kot pojedlo prebiranje rezultatov umetne inteligence, njihova analiza, preverjanje in tudi čakanje nanje. Manj kot polovica kode umetne inteligence je bila naposled sprejeta v produkcijsko vejo.

Rezultati torej kažejo, da je umetna inteligenca uporabna, a ne bo čudežno skrajšala razvojnega cikla. Še vedno mora nekdo njene izdelke preveriti, na koncu pa lahko to traja celo dalj.

