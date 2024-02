Umetna inteligenca tudi na telefonu Samsung Galaxy S23

Samsung je objavil namero, da funkcije umetne inteligence, ki krasijo telefon Galaxy S24 do konca marca dobavi tudi lastnikom lanskoletnih modelov, vključno z zložljivimi napravami in tablicami.

Posodobitev programske opreme z umetno inteligentnimi triki, kot so prilagajanje tona sporočila Chat Assist, prevajanje besedila in glasu v realnem času Live Translate, razdeljen zaslon za prevajanje v živo Interpreter, iskanje z obkroževanjem Circle to Search, povzetki zapisov Note Assist, obnove spletnih člankov Browsing Assist, prepisi sestankov Transcript Assist, pomoč pri urejanju slik Generative Edit, samodejne spremembe slik Edit Suggestions in generiranje dodatnih slik za pretvarjanje videa v počasni posnetek Instant Slow-Mo, bodo do konca marca prejele naprave Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 in Galaxy Tab S9.

Samsung pravi, da lahko pričakujemo, da se zgoraj naštetim napravam kasneje pridružijo še kakšne, saj želijo, da bi dostop do AI funkcij konec leta 2024 imelo več kot 100 milijonov njihovih uporabnikov.