Objavljeno: 9.2.2024 23:00

Umetna inteligenca se zlorablja za lažne telefonske klice, ZDA jih je že prepovedala

Napredek na področju umetne inteligence terja sprotno posodabljanje zakonodaje, ki je namenjena zaščiti pred njeno zlorabo. V ZDA je Zvezna komisija za telekomunikacije (FCC) sporočila, da je uporaba z umetno inteligenco ustvarjenih glasov za strojne klice (robocalls) nezakonita.

Strojni klici (robocalls) so v ZDA že dlje časa velika nadloga, a so jo doslej prepoznavali po umetnih glasovih. Z uporabo umetne inteligence pa je možno te spremeniti in počlovečiti do te mere, da klicani ne more prepoznati, da gre za prevaro. V zadnjih časih so namreč z njimi začeli posnemati družinske člane, slavne osebe in podobno. Nameni so mnogoteri, od finančnih prevar do vplivanja na volitve.

Minuli mesec so neznanci v New Hampshireu na primer poklicali med 5.000 in 25.000 gospodinjstev in jim svetovali, naj na strankarskih volitvah ne glasujejo. Takšno vmešavanje je nezakonito. Če k temu dodamo še prave deepfake, ki lahko imitirajo tudi videoposnetke in ustvarjajo v celoti lažne vsebine, je situacija resna. V letošnjem supervolilnem letu, ko se bo na volišča podala polovica svetovnega prebivalstva, so države zato pohitele z regulacijo.