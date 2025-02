Umetna inteligenca s pomočjo ene slike naredi filmček

Lastnik priljubljene platforme TikTok je predstavil nov model umetne inteligence OmniHuman, ki lahko iz ene same fotografije ustvari realističen videoposnetek celotnega telesa.

Tehnologija podjetja ByteDance omogoča, da slike oživijo z naravnimi gibi, izrazi obraza in celo petjem ali govorom. OmniHuman temelji na obsežnem usposabljanju umetne inteligence, ki je analiziralo več kot 18.700 ur videoposnetkov. Z napredno animacijo lahko umetna inteligenca preobrazi statične slike v interaktivne in živahne videoposnetke, kar bi lahko revolucionarno vplivalo na področja, kot so zabavna industrija, izobraževanje in digitalni avatarji za družbena omrežja.

Če bo ByteDance OmniHuman dejansko vključil v TikTok, bi lahko sprožil novo viralno video norijo. Za zdaj je OmniHuman še v raziskovalni fazi, vendar njegovo hitro napredovanje kaže, da bodo praktične aplikacije kmalu na voljo širši javnosti.

n6HKcS2pj0Q