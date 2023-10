Objavljeno: 18.10.2023 05:00

Umetna inteligenca razvozlala stare rokopise iz rimskih časov

21-letni študent računalništva z Univerze Nebraska-Lincoln je z uporabo umetne inteligence uspešno rešil prvo nalogo iz izziva Vezuv, kar mu je prineslo 40.000 dolarjev nagrade. Razvozlal je vsebino enega izme rokopisov, ki so ga našli v hiši v rimskem mestu Herculaneum, ki jo je leta 79 pokopal izbruh Vezuva.

Gre za enega izmed zvitkov, ki so bili poldrugo tisočletje zakopani v vulkanskem mulju. Izkopali so jih v 18. stoletju, a so ostali zavezani, ker bi jih že samo odpiranje lahko nepovratno poškodovalo. Gre za več kot 600 zvitkov, ki so bili najdeni v hiši premožne družine. S tehnologijo so v 20. in 21. stoletju rokopise digitalno preskenirali, ko so uporabili različne tehnike: sinhrotron, infrardečo spektroskopijo, rentgensko fluorescenco in druge. A treba jih je bilo še razumeti.

Rezultati so namreč skromni, saj se na ogljiku osnovana črnila vseeno slabo vidijo. Zato je akademskemu svetu na pomoč priskočil tehnološki sektor in razpisal nagrado Vesuvius Challenge. Ta ponuja nagrado 700.000 dolarjev za dešifriranje vsaj štirih pasusov iz zvitkov.

Omenjeni študent Luke Farritor je zato svoj jezikovni model natreniral na teh rokopisih. In po nekaj iteracijah mu je uspelo. Da je na pravi poti, je uvidel, ko je model dešifriral redko besedo πορφυρας kot vijolično črnilo. Kasneje je uspel prebrati še več besedila.

