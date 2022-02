Umetna inteligenca programira tako dobro kot povprečen programer

Googlov oddelek DeepMind je predstavil še eno svojo umetno inteligenco, ki pa to pot ne igra goja ali simulira biokemijskih procesov, temveč piše programsko kodo. AlphaCode se je na tekmovanju s človeškimi programerji uvrstil v zlato sredino, s čimer je presegel pričakovanja. Stroji so torej že sposobni pisati kodo, ki je primerljiva s povprečnimi programerji. In to je šele začetek.

Na tekmovanju Codeforces, kjer sodeluje na desettisoče ljudi, se je pomeril na zadnjih 10 nalogah. Gre za teoretične programerske izzive, ki niso neposredno povezani z običajnim komercialnim programiranjem, temveč terjajo več uporabe logike, matematike, algoritmov in poznavanja teorije računalniških ved. In AlphaCode se je uvrstil med 54 odstotkov najboljših tekmovalcev, ki sicer ni spektakularno, je pa zelo dobro.

Ali bomo v prihodnosti še potrebovali programerje? AlphaCode je za zdaj pri kodi, ki ni neposredno uporabna, tako dober kot povprečen človek. A AlphaCode je šele na začetku razvoja. Vodja razvoja v DeepMindu Oriol Vinyals pravi, da človeška ne bo zelo hitro zamenjal, lahko pa dobimo orodja, ki bodo zelo olajšala pisanje kode. In to je tudi tisti pravi cilj.

