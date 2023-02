Umetna inteligenca prispela v Teams

Umetna inteligenca prihaja tudi v orodja za sodelovanje, kot je na primer Teams. Microsoft je sporočil, da je plačljiva verzija Teams Premium odslej na voljo s podporo za OpenAI-jev model GPT-3.5 za ustvarjanje besedil. Ta lahko samodejno piše obvestila, si zapisuje naloge, pripravlja povzetke in zapiske itd.

Microsoft želi s tem prepričati uporabnike, da se splača naročiti na Teams Premium, ki stanejo 10 dolarjev mesečno. Obljublja namreč, da bo GPT-3.5 olajšal interakcijo, saj bo omogočal tudi podnaslavljanje, prevajanje, avtomatično pripravo zapisnikov itd.

Microsoft se, podobno kot ostala podjetja, že zelo resno loteva umetne inteligence. OpenAI so integrirali v Azure OpenAI Service, ki pomaga pri pisanju kode in grafičnem oblikovanju. Po neuradnih podatkih pa se obeta tudi prava Microsoftova različica ChatGPT, ki naj bi bila na voljo v – Bingu. Ni odveč dodati, da Google počne povsem isto in hiti z razvojem svoje umetne inteligence za iskalnik.

