Umetna inteligenca prevzema ključno vlogo pri odločitvah vodilnih v podjetjih

Nova raziskava podjetja SAP razkriva, da se vse več izvršnih direktorjev zanaša na umetno inteligenco (UI) pri sprejemanju poslovnih odločitev. Kar 44 odstotkov vprašanih bi spremenilo svoje že sprejeto odločitev na podlagi vpogledov UI, medtem ko bi 38 odstotkov zaupalo umetni inteligenci, da odločitev sprejme namesto njih.

Raziskava, ki jo je izvedlo podjetje Wakefield Research v sodelovanju s SAP, je vključevala 300 vodilnih kadrov iz podjetij z letnimi prihodki najmanj milijardo ameriških dolarjev v ZDA. Podatki kažejo na močan vpliv UI na poslovne procese in strategije, pri čemer 74 odstotkov anketirancev bolj zaupa UI kot svojim prijateljem in družini.

Dodatno 55 odstotkov vodilnih deluje v podjetjih, kjer so vpogledi umetne inteligence že nadomestili ali pogosto presegli tradicionalne načine odločanje, predvsem v podjetjih z več kot petimi milijardami dolarjev prihodkov. Generativne UI orodje uporablja dnevno skoraj polovica vprašanih, pri čemer jih 15 odstotkov UI koristi večkrat na dan.

Vodilni najbolj zaupajo umetni inteligenci pri analizi podatkov in priporočilih za odločanje (52 odstotkov), prepoznavanju tveganj (48 odstotkov) ter oblikovanju alternativnih načrtov (47 odstotkov). UI se pogosto uporablja tudi za izboljšanje razvoja izdelkov, podporo pri proračunskem načrtovanju ter izvedbo tržmih raziskav, pri čemer vsako od teh področij pokriva 40 odstotkov anketirancev.

Poleg poslovnih koristi UI vpliva tudi na dobrobit vodilnih. Kar 39 odstotkov vprašanih poroča o bolj uravnoteženem razmerju med delom in zasebnim življenjem, 38 odstotkov opaža izboljšano mentalno zdravje, 31 odstotkov pa navaja manjši stres.

Kljub temu se podjetja še vedno soočajo z izzivi pri zagotavljanju zanesljivih podatkov, kar je ključnega pomena za razvoj zaupanja v umetno inteligenco. Razlogi za to so lahko neusklajenost med IT in poslovnimi funkcijami, izzivi pri integraciji sistemov, še posebej pa dvomi o kakovosti podatkov.