Umetna inteligenca postaja lena

Podjetje OpenAI preiskuje pritožbe, da je njihov pogovorni bot ChatGPT, ki temelji na modelu GPT-4, postal len.

Uporabniki spletišča Reddit in forumov podjetja OpenAI so v zadnjih dneh poročali, da ChatGPT zavrača izpolnjevanje njihovih zahtev ali se zdi nezainteresiran za odgovarjanje na njihova vprašanja. Na primer, če uporabnik zahteva kos kode, ChatGPT morda poda le malo informacij in nato naroči uporabnikom, naj sami dopolnijo preostanek. Nekateri so se pritoževali, da to počne na posebej drzen način, rekoč ljudem, da so popolnoma sposobni sami opraviti delo. Pri OpenAI so potrdili, da so seznanjeni s pritožbami o sistemu, vendar so povedali, da dejansko ni bilo sprememb v modelu, ki bi pojasnile, zakaj se obnaša drugače. Od 11. novembra modela niso posodabljali in njegova neubogljivost ni namerna. Pravijo, da je vedenje modela vedno nepredvidljivo, zato iščejo način, kako ga popraviti.