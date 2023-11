Umetna inteligenca piše jedilnike

V marsikaj smo že vpregli umetno inteligenco, ni pa še pisala jedilnikov, in to v slovenščini. Sedaj počne tudi to, saj si lahko na strani jedilnik.ai načrtujemo lastne jedilnike z njeno pomočjo. Na prvi pogled so videti smiselno, imajo pa spodaj obvezen pripis, da gre za izdelek umetne inteligence, zato so lahko nekatere sestavine ali postopek neustrezni.

Storitev je pripravil eden izmed slovenskih trgovcev, zato je narejena tako, da predlaga uporabo njegovih sestavin. Pri tem ni nobene skrivnosti in je provenienca zelo očitna. Sprehod po receptih za zdaj ne razkrije kakšnih večjih neumnosti. Očitno je umetna inteligenca trenirana na realnih receptih in jih nato ne sestavlja od začetka, temveč le malenkostno variira manj kritične korake. Uporabniki imajo tudi možnost prijave napak v receptih.

Skratka, izdelek je precej bolj na nivoju kot so bile nenavadne knjige umetne inteligence, ki so se septembra pojavile v spletnih tržnicah in so bile dejansko smrtno nevarne. Jedilnik.ai je zgolj orodje za zanimivo mešanje obrokov in okusov.

Jedilnik.ai