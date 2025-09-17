Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 17.9.2025 05:00

Umetna inteligenca opustošila indijski informacijski sektor

Prva industrija, ki je začela klecati pod težo umetne inteligence, je nekoliko presenetljivo indijski informacijski sektor. Država je zaradi znanja angleščine, izobraženosti in nizke cene dela velikan pri nudenju informacijskih storitev, kot so podpora uporabnikom. Sektor, ki je letno težak dobrih 250 milijard dolarjev, je lani zaposlil 70 odstotkov manj svežih diplomantov kot v letih pred tem!

Indijski model je torej v krizi, ki se je začela leta 2023 s prihodom umetne inteligence in poglobila lani. Indijski informacijski sektor zaposluje 5,4 milijona ljudi, večinoma srednjega razreda, in k BDP prispeva dobrih osem odstotkov. Leta 2023 so zaposlili 225.000 svežih diplomantov, lani pa le še 60.000, letos so jih manj kot 20.000 (leta seveda še ni konec).

Prvikrat v zgodovini indijski IT sektor tudi množično odpušča. TCS in Infosys, ki sodita med največja podjetja, sta letos odpustila okrog 40.000 ljudi. Analize kažejo, da lahko umetna inteligenca nadomesti veliko dela teh ljudi, kar se tudi dogaja. Zmanjšuje se število mladih zaposlenih, ostajajo pa starejši.

Situacija se bo v prihodnjih letih še zaostrila, saj bodo na trg dela vstopili sveži diplomanti, ki so svoja usposabljanja začeli pred razmahom umetne inteligence. Letno na trg dela vstopi okrog osem milijonov ljudi (ne le tehničnega kadra, temveč vseh), število delovnih mest v IT pa bo upadlo pod 50.000.  

