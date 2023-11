Objavljeno: 3.11.2023 05:00

Umetna inteligenca omogočila izid zadnje skladbe Beatlov

Izšla je še zadnja skladba legendarne skupine The Beatles, ki jo je Paul McCartney napovedal junija letos. Več kot pol stoletja po razpadu skupine in štiri desetletja po smrti Johna Lennona so včeraj izdali skladbo Now and Then. Prvi so jo predvajali na BBC, hkrati pa je izšla tudi na pretočnih platformah.

V skladbi nastopata tudi John Lennon, ki je bil ustreljen leta 1980, in George Harrison, ki je za rakom umrl leta 2001. Digitalna tehnologija je uspela poustvariti njuna glasova, medtem ko sta Paul McCartney in Ringo Starr še zelo živa. Gre za zadnjo skladbo ene najvplivnejši skupin 20. stoletja.

Skladba izvira iz konca 70. let. John Lennon jo je pisal leta 1978, obstaja pa tudi zelo slab posnetek. Skladbo so leta 1995 poizkusili dodatni v antološki album, a je bila kvaliteta preslaba. Lennonov glas za produkcijo ni primerne kakovosti, zato je skladba v vicah čakala na razvoj tehnologije. Ta trenutek je sedaj.

Umetna inteligenca je ločila klavir in Lennonov vokal, nato pa so skladbo prečistili in dodali še ostale komponente. Posnetek, ki ga je Lennonova vdova Yoko Ono predala leta 1994, je tako omogočil, da smo dobili še zadnji izdelek Beatlov. To pa ni prvi tovrstni primer, saj sta tudi skladbi Free as a Bird in Real Love izšli po razpadu skupine. Now and Then, ki je izšla sedaj, bi bila lahko izšla že prej, če Harrison izidu ne bi odločno nasprotoval. A po njegovi smrti sta se Ringo Star in Paul McCartney odločila, da skladbo vendarle predstavita svetu.