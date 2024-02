Umetna inteligenca obuja mrtve

Dokumentarni film Eternal You razkriva uporabo umetne inteligence za komunikacijo s preminulimi osebami.

Z uporabo generativne umetne inteligence in botov, ki skenirajo družbena omrežja in besedila pokojnih, tehnologija simulira način govora umrlih in ustvarja nova, verodostojna sporočila. Tako nadomesti zastarele seanse z mediji in podobne, doslej znane poti do umrlih. Uporabniki sodobnih storitev komunicirajo z dragimi osebami prek besedilnih sporočil in s simulacijo zapolnijo vrzel, ki je nastala ob njihovi izgubi. Posameznik se na ta način čuti povezanega s pokojnim, četudi ga ni več na tem svetu. Stranke so zadovoljne, čeprav se porajajo pomisleki. Strokovnjaki opozarjajo na etična vprašanja, kot so odvisnost od teh tehnologij in ovire pri predelavi izgube. Odmevi, kot običajno poimenujejo simulacije pokojnih oseb, nudijo kratkoročno tolažbo, ki preživelega hitro zasvoji, obenem pa mu ne pusti živeti naprej.