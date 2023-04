Umetna inteligenca ne more biti izumitelj

Ameriško vrhovno sodišče je danes posredno odločilo, da umetna inteligenca ne more biti avtor. Sodišče je namreč zavrnilo obravnavo pritožbe zoper odločitev nižjih sodišč, da je patentni urad ravnal pravilno, ko ni dovolil izdaje patentov za izdelke umetne inteligence.

Računalničar Stephen Thaler je tožil patenti urad (U.S. Patent and Trademark Office), ko mu ta ni hotel izdati patenta za odkritja, ki jih je ustvaril njegov sistem umetne inteligence. Thaler je nato vložil tožbo, ki so jo nižja sodišča zavrnila. Pritožil se je na vrhovno sodišče, ki pa v obravnavo sprejme le kakšen odstotek primerov, za katere oceni, da bodo pomembno vplivali na razvoj prava ali razrešitev temeljnih pravnih vprašanj. V ostalih primerih avtomatično obveljajo sodbe nižjega sodišča.

Tako se je zgodilo v tem primeru. Thaler je ustvaril sistem DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience), ki je izdelal prototipa nosilca za pijačo in svetlobnega telesa za zasilno razsvetljavo. Patentni urad je odgovoril, da DABUS ni človek, zato ne more imeti v lasti patenta. Poleg patentne zaščite želi Thaler tudi priznanje avtorskega dela, katerega avtor bi bil DABUS. O tem še ni odločeno.