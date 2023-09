Umetna inteligenca napoveduje zdravje posameznika v prihodnosti

Raziskovalci iz Univerze Edith Cowan (ECU) so razvili umetno inteligenco, ki bo s pritiskom na gumb lahko napovedala posameznikovo zdravstveno stanje v prihodnosti.

Zahvaljujoč napredku pri razvoju umetne inteligence bo mogoče kmalu zgolj s pritiskom na gumb napovedati naše zdravstveno tveganje za različne bolezni. Abdominalna aortna kalcifikacija (AAC) je kopičenje kalcijevih usedlin v trebušni aorti, kar lahko pomeni večje tveganje za srčno-žilne dogodke. Ta pojav lahko tudi napoveduje tveganje za padce, zlome in pozno demenco. Medtem ko se za zaznavanje AAC običajno uporabljajo skenerji za kostno gostoto, je analiza slik dolgotrajna, saj lahko traja do 15 minut na sliko. Raziskovalci iz Univerze Edith Cowan (ECU) so razvili programsko opremo, ki lahko analizira slike hitreje in omogoča pregled do 60.000 slik na dan. Inovacija bi lahko pomenila revolucijo v zgodnjem odkrivanju srčno-žilnih bolezni. Tovrstno avtomatizirano orodje bi lahko privedlo do hitrejše in bolj učinkovite ocene tveganja in posledično do zgodnejših intervencij pri ogroženih posameznikih.

V mednarodni študiji je bilo analiziranih več kot 5.000 primerov. Rezultati so pokazali, da sta strokovnjak in programska oprema v 80% prišla do enakega zaključka glede obsega AAC. Dosežena natančnost, še posebej pri posameznikih z visokim tveganjem, kaže na velik potencial orodja, ki je šele v začetni fazi razvoja.