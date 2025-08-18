Objavljeno: 18.8.2025 05:00

Umetna inteligenca napovedala antibiotika proti gonoreji in MRSA

Raziskovalci z MIT-a so uporabili generativno umetno inteligenco, da bi našli nove kandidate za antibiotike. Preverili so 36 milijonov različnih spojin, med njimi tudi takšne, ki sploh še niso nikoli obstajale. Med 24 najobetavnejšimi kandidati, ki so jih tudi sintetizirali in preizkusili, jih je sedem izkazalo aktivnost kot antibiotiki. Dva sta bila v miškah učinkovita proti okužbam gonoreji in MRSA.

Do dejanskih zdravila je še dolga pot, a prvi rezultati so nadvse vzpodbudni. Potencialne antibiotike so iskali na dva načina. V prvem primeru so se sprehodili skozi knjižnico spojin, ki vsebujejo od osem do 19 atomov, in izhajali iz teh gradnikov. V drugem pristopu omejitev ni bilo. Prav tako so odstranili kandidate, ki so bili podobni obstoječim antibiotikom, mila in spojine, ki so toksične za ljudi.

Čeprav so rezultati obetavni, so spojine od prvih kliničnih študij v najboljšem primeru oddaljene vsaj dve leti, morda tudi dlje. Umetna inteligenca ima potencial olajšati iskanje novih antibiotikov, ne more pa preskočiti vseh korakov, ki so potrebni za razvoj zdravil. Statistika je močno proti nam. Od 80 teoretičnih predvidenih učinkovin proti gonoreji v zadnjih letih sta zgolj dve dejansko postali zdravili.

Na koncu pa ne smemo pozabiti na ekonomiko. Potencialni antibiotiki proti bakterijam, ki so odporne proti drugim antibiotikom, bi ostali v rezervni kot zadnji ukrep, ko bi vse ostalo odpovedalo. Dobesedno gre za razvoj učinkovin, ki jih želimo čim dlje obdržati v predalu.

