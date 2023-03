Objavljeno: 19.3.2023 12:00

Umetna inteligenca Midjourney 5 slika že povsem realistično

Midjourney je predstavil novo, že peto verzijo svoje komercialne storitve za ustvarjanje fotografij, slik in podob. Rezultati so osupljivo kakovostni, posnetki ljudi pa praktično nerazločljivi od dejanskih fotografij. Ljudje nimajo le končno petih prstov, temveč tudi realistične obrazne poteze in lase.

Rezultate zato skupnost že opisuje kot srhljivo popolne. Spomnimo, da je prva verzija Midjourney izšla lani marca, trojka pa avgusta in štirica novembra. Z vsako verzijo so bili rezultati prepričljivejši. Midjourney sicer deluje podobno kot konkurenca, denimo Stable Diffusion ali DALL-E, in sicer se je naučil na milijonih obstoječih fotografij in slik, nove pa prožimo z vnosom ključnih besed (prompt). V petici je poudarek na koži in obraznih potezah, boljši osvetlitvi, odsevih in sencah. Če so prve verzije ustvarjale ljudi, ki so imeli moten pogled in čudne prste, teh težav ni več.

Za uporabo Midjourney se na spletni strani pridružimo programu Beta oziroma obiščemo njihov discord.