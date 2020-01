Umetna inteligenca lahko najde raka dojk zanesljiveje od zdravnikov

Umetna inteligenca nam bo v prihodnosti pomagala diagnosticirati raka na dojkah, ki sodi med najpogostejše vrste raka pri ženskah v razvitem svetu. Google Health, v okviru katerega deluje tudi londonski DeepMind, in Imperial College London sta razvila računalniški model oziroma umetno inteligenco, ki iz mamogramov zanesljiveje od radiologov prepozna zametke rakavih obolenj.

Diagnosticiranje raka žal ni stoodstotna znanost, temveč igra senc, lis in statistike. Iz rentgenskih posnetkov zdravniki ne morejo vedno prepoznati, ali gre za raka, čeprav se prav mamografija priporoča kot metoda za preventivno diagnostiko. Že danes vsak posnetek v Veliki Britaniji pogledala dva zdravnika ločeno, v primeru nestrinjanja pa še tretji. To se sliši kot problem, ki bi ga umetna inteligenca lahko pomagala rešiti.

DeepMindova inteligenca je dobila 91.000 anonimiziranih posnetkov iz ZDA in Velike Britanije, za katere so človeški radiologi predhodno ugotovili, ali kažejo rakave tvorbe ali ne. Po urjenju je računalniški model pregledal 29.000 novih mamogramov in ugotovili, da sploh ni slab. Zmanjšala se je tako količina lažnih negativnih izidov (spregledani rakov) kakor lažnih pozitivnih izidov (lažni preplah).

Pri tem velja povedati, da ti nepravilni rezultati niso bili pri istih posnetkih, kot so se motili nekateri zdravniki. To kaže, da je tak računalniški model lahko odličen pomočnik zdravnikom, ki preveri še vse posnetke enkrat morda najde kaj, kar so ljudje zgrešili. Četudi včasih po nepotrebnem zažene vik in krik.

Podrobnosti so objavili v novi številki revije Nature.

Google