Umetna inteligenca, ki sprašuje, namesto odgovarja

Podjetje Anthropic je predstavilo različico umetne inteligence Claude, namenjeno izobraževanju.

Umetna inteligenca Claude for Education z osrednjo funkcijo Learning Mode ne bo podajala več odgovorov na zastavljena vprašanja, ampak bo učence silila k razmišljanju. Namesto klasičnega pristopa Claude v tem načinu vrača odgovore z vprašanji: »Kako bi ti pristopil k tej težavi?« ali »Katere dokaze imaš za svojo trditev?« Gre za pristop, ki posnema sokratski dialog in študente spodbuja k razvijanju kritičnega mišljenja, ne pa k hitremu kopiranju odgovorov. Inovacija prihaja v času, ko se univerze še vedno različno odzivajo na val generativne umetne inteligence. Nekatere jo zavračajo, druge jo poskušajo vključiti, a večina še nima jasne politike. Prav zato je partnerstvo z univerzami, kot so Northeastern, London School of Economics in Champlain College, toliko pomembnejše, saj ne gre več za eksperimente v posameznih učilnicah, temveč za implementacijo na ravni celotnih univerzitetnih okolij.

V primerjavi s tekmeci, med katerimi prednjačita ChatGPT in Gemini, ki jih je treba ročno prilagoditi pedagoškim ciljem, Claude v izobraževanje prihaja z vgrajeno etiko poučevanja. Določena vprašanja sicer ostajajo, pripravljenost profesorjev na umetno inteligenco, pomisleki glede zasebnosti in digitalne pismenosti, a Claude vseeno odpira novo poglavje z umetno inteligenco, ki ne dela namesto nas, temveč z nami.