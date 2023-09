Umetna inteligenca je premagala najboljše profesionalne pilote dronov

Umetno inteligentni sistem za pilotiranje dronov je premagal svetovne prvake v dirkanju z droni.

Raziskovalci Univerze v Zürichu in podjetje Intel so s svojim AI sistemom za pilotiranje dronov Swift premagali svetovne prvake v dirkanju z droni. Swift je izdelek dolgoletnih raziskav in je že leta 2021 s pomočjo zunanjih kamer za orientacijo premagal številne amaterske pilote. Pri najnovejšem dosežku zunanjih kamer ni več potreboval, saj je podobno kot človeški dirkači zaznaval okolico preko notranjih kamer in z napredno tehnologijo določal optimalno pot v realnem času.

Davide Scaramuzza, vodja projekta, poudarja, da je letenje z droni v fizičnem svetu za AI velik izziv, saj ni tako predvidljivo kot virtualne igre. Kljub temu se je Swift v simulacijah, ki so trajale le eno uro, naučil optimalne poti in nato premagal svetovne prvake v dirkanju z droni, med njimi tudi Alexa Vanoverja in Thomasa Bitmatto. Čeprav je Swift dosegel najhitrejši čas, so človeški piloti ostali bolj prilagodljivi v spreminjajočih se razmerah.

Glavni poudarek raziskav ni zgolj dirkanje, temveč uporaba tehnologije v praktičnih aplikacijah. Droni, ki se hitreje premikajo in učinkoviteje porabljajo energijo, bi lahko igrali ključno vlogo v operacijah iskanja in reševanja, nadzoru gozdov, raziskovanju vesolja in filmski industriji.

fBiataDpGIo