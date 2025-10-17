Objavljeno: 17.10.2025 07:00

Umetna inteligenca je ... minister

Logitechova izvršna direktorica Hanneke Faber je na Fortunovem najvplivnejših žensk dejala, da je naklonjena zamisli, da bi upravni odbor podjetja dobil agenta umetne inteligence kot stalnega člana. Dodala je, na skorajda vseh sestankih že danes uporabljajo takšne agente, ko so Microsoftov Copilot in razna interna orodja.

To ni velika posebnost, saj tovrstne modele uporabljamo marsikod, kjer potrebujemo povzetke in zapisnike sestankov. A Logitech bi šel še dlje, podobno kot so storili Albanci. Tam so v vlado imenovali umetno inteligenco z imenom Diella, ki je od 11. septembra uradno ministrica za umetno inteligenco. Premier jo je tedaj predstavil kot korak naprej, ker da je absolutno objektivna, nepodkupljiva in pametna. Sistem sicer ni nov, saj so jo že pred tem uporabljali kot svetovalnega robota za državljane pri interakciji z državno upravo.

Henneke Faber je pojasnila, da umetno inteligenco s pridom uporabljajo na sestankih. Ni le zapisničarka, temveč ima realni dostop do vseh podatkov, zato jo povprašajo po analizi načrtov. Zgodilo se je že, je dodala, da jih je umetna inteligenca opozorila na kakšen aspekt, ki so ga spregledali. Vsekakor je treba skrbno preveriti njene predloge, a kdor ne uporablja umetne inteligence na vseh sestankih, bo zaostal, je sklenila.