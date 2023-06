Umetna inteligenca in kadri so globalne prioritete

Podjetje Equinix že vrsto let opravlja letno raziskavo Global Tech Trend Survey, ki podjetja sprašuje o trendih in izzivih na področju poslovne informatike. Letošnja raziskava, ki je zajela 2900 odločevalcev v IT po celem svetu, je v ospredje postavila izzive, ki jih predstavljata umetna inteligenca in predvsem kadri za izvajanje operativnih in razvojnih nalog.

Skladno s časi je kar 85% podjetij potrdilo, da nameravajo uvesti ali že izkoriščajo rešitve, ki slonijo na umetni inteligenci. Obenem pa vprašanih 42% navaja, da za ta prehod nimajo primerne infrastrukture in kadrov. Odstotek podjetij, ki še niso pripravljena za to področje, je celo nekoliko večji v Evropi (49%) in občutno manjši v Ameriki (32%), kar nakazuje nov nastajajoč razkorak med svetovnimi centri moči.

Podjetja izražajo interes za umetno inteligenco zlasti za izboljšave na področju izvajanja IT storitev (85%) in za učinkovitejšo kibernetsko varnost (78%). V ospredju je torej optimizacija internega delovanja, šele za tem pridejo na vrsto storitve proti strankam, kot so uporabniška izkušnja (76%) in marketing (73%). Za vsem tem pa že srečamo področje razvoja novih storitev in raziskave, ki pa je v zadnjih mesecih doživelo največji skok aktivnosti.

Glavna ovira za hitrejšo rast na področju umetne inteligence je poleg infrastrukture je usposobljenost obstoječih kadrov. Zato podjetja poleg pridobivanja novih kompetenc pospešeno zaposlujejo nove kadre. Med anketiranci je kar 57% v zadnjih dveh letih zaposlilo nove strokovnjake, kar 66% pa jih načrtuje nova zaposlovanja v naslednjih 12 mesecih.

Podjetja so sicer najbolj zaskrbljena nad hitrostjo, s katerim se panoga IT transformira v novo dobo, saj je težko slediti novim trendom. Takoj za tem v ospredju najdemo težave povezane z zadrževanjem talentov v podjetju oziroma pridobivanjem novih strokovnjakov.

Med ostalimi trendi, ki vplivajo na strategije podjetij na področju IT velja izpostaviti področje digitalnih dvojčkov, kjer skoraj 90% vprašanih načrtuje ali že uporablja tovrstne rešitve. Večina za povečanje produktivnosti, sledijo pa zniževanje stroškov in izboljšave uporabniške izkušnje. Pomembno je tudi področje trajnostne usmerjenosti podjetij iz vika rabe IT, kjer je komaj 47% vprašanih podjetij, da lahko zagotovijo to, kar pričakujejo njihove stranke.