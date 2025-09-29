Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 29.9.2025 15:00

Umetna inteligenca bo nadomestila Excel

Kljub milijonom, vloženim v sodobno programsko opremo, številne finančne ekipe še vedno, za zaključevanje računov in usklajevanje številk, zlasti med pripravami na revizije, uporabljajo Excel. 

Dva nekdanja Microsoftova direktorja sta v tovrstnem početju prepoznala veliko priložnost in ustanovila zagonsko podjetje Maximor, ki želi te zamudne ročne naloge prepustiti umetni inteligenci. Maximor se ne osredotoča zgolj na avtomatizacijo posameznih nalog, ampak uvaja omrežje umetno inteligentnih agentov, ki se neposredno povežejo s sistemi ERP, CRM in programi za obračunavanje. Na ta način v realnem času črpajo podatke o transakcijah in jih usklajujejo, s čimer odpravljajo potrebo po dolgotrajnem ročnem prenosu podatkov v Excel. Rezultat je boljša preglednost in krajši čas do zaključka meseca. Podjetje Rently, ena od prvih strank, je s pomočjo Maximorja prepolovilo čas za mesečni zaključek iz osmih na štiri dni.

Platforma omogoča pripravo delovnih listov, revizijskih zapiskov in sledljivih revizijskih poti, poleg tega pa še vedno omogoča izvoz podatkov v Excel, ki ga mnogi računovodje in revizorji imajo še vedno najraje kot končni format. Čeprav gre za umetno inteligentno rešitev, ponuja Maximor tudi človeško pomoč, računovodje, ki lahko pregledajo rezultate ali prevzamejo delo za podjetja brez lastne finančne ekipe. Po besedah soustanovitelja in izvršnega direktorja Ramnandana Krishnamurthyja umetno inteligentni agenti samostojno opravijo pripravljalna dela, ljudje pa delujejo kot nadzorniki, podobno kot v klasičnih računovodskih ekipah.

Podjetje, ki je bilo ustanovljeno v New Yorku, ima pisarno v Bengalurju in trenutno zaposluje 18 ljudi. Svoj trg vidijo v strankah z vsaj 50 milijoni dolarjev letnega prihodka, aktivno pa že sodelujejo s podjetji v ZDA, na Kitajskem in v Indiji. Njihova programska oprema podpira tako GAAP kot IFRS računovodske standarde. Podjetje je ravnokar zaključilo prvi krog financiranja v višini 9 milijonov ameriških dolarjev, ki ga je vodil sklad Foundation Capital, podprli pa so ga tudi priznani investitorji in finančni direktorji podjetij, kot so Ramp, Gusto, MongoDB in Zuora.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

  • <span><span>Xiaomi predstavil pametni pralni stroj prihodnosti</span></span>

    Xiaomi predstavil pametni pralni stroj prihodnosti

    Xiaomi je na kitajskem trgu predstavil pametni pralni stroj Mijia Three‑Zone Pro Drum 10 kg, ki prinaša nov pristop k pranju perila s tremi ločenimi bobni

    novice
    Objavljeno: 23.9.2025 09:00
  • <span><span>Uporabnikom je žal, da so posodobili telefon iPhone</span></span>

    Uporabnikom je žal, da so posodobili telefon iPhone

    Apple je izdal dolgo pričakovani iOS 26, ki prinaša novo podobo Liquid Glass in številne funkcije, ki pa niso vseh navdušile.

    novice
    Objavljeno: 18.9.2025 15:00
  • Umetna inteligenca opustošila indijski informacijski sektor

    Umetna inteligenca opustošila indijski informacijski sektor

    Prva industrija, ki je začela klecati pod težo umetne inteligence, je nekoliko presenetljivo indijski informacijski sektor. Država je zaradi znanja angleščine, izobraženosti in nizke cene dela velikan pri nudenju informacijskih storitev, kot so podpora uporabnikom. Sektor, ki je letno težak dobrih 250 milijard dolarjev, je lani zaposlil 70 odstotkov manj svežih diplomantov kot v letih pred tem!

    novice
    Objavljeno: 17.9.2025 05:00
  • <span><span>ChatGPT za kriminalce</span></span>

    ChatGPT za kriminalce

    SpamGPT je nova platforma, ki jo uporabljajo spletni kriminalci za pošiljanje neželene pošte in izvajanje napadov z ribarjenjem.

    novice
    Objavljeno: 22.9.2025 19:30
  • Steam bo nehal delovati na 32-bitnem Windows 10

    Steam bo nehal delovati na 32-bitnem Windows 10

    Valve je sporočil, da bo z novim letom ukinil podporo za 32-bitne različice Windows v svoji priljubljeni platformi za digitalno distribucijo iger Steam. Uporabnikov 32-bitnega Windows 10 imajo le 0,01 odstotka, so zatrdili, zato ne pričakujejo večjega odpora.

    novice
    Objavljeno: 22.9.2025 05:00
  • Nvidia presenetila s 5-milijardno investicijo v Intel

    Nvidia presenetila s 5-milijardno investicijo v Intel

    Nvidia je pretresla tehnološki svet z napovedjo, da bo investirala pet milijard dolarjev v Intel in z njim sklenila dogovor o skupnem razvoju čipov. S tem bo postala ena največjih delničark podjetja, ki se že dlje časa sooča s padcem tržnega deleža in neuspešnimi poskusi na področju grafike in umetne inteligence. Vrednost delnic družbe Intel je po najavi takoj zrasla za 23%.

    novice
    Objavljeno: 19.9.2025 05:00 | Teme: Intel, nvidia
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

Oktober 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
Oktober 2025

Uvodnik
Telefon 'AI'

Mnenja
IFA 2025 - Problem so ideje, ne tehnologija Pro et contra - banke ali neobanke? Skrivnostni dnevnik sitnega naročnika

Nove tehnologije
Sto terabajtov na disk! Ta glas mi je pa znan … Takojšnja nakazila

Fokus
Tehnologija v službi oblasti Uvodnik - Telefon 'AI'

Dosje
Alarm prek telefona Inženiring za naslednje desetletje Moora Iztrebljevalci virusov

Monitor Pro
Industrijska revolucija, petič Internet stvari(tev) Mi, roboti?

Na zvezi
Naj Kitajska spet postane veličastna

Zgodovina
Računalniške komunikacije v Sloveniji Škatla X

Odprta scena
Kariera v IT

Telefoni
Evolucija v Googlovem tempu

Preizkusi
Ključavnica z napako Ko ure ni treba polniti vsak dan Osebna izkaznica na telefonu Posodi mi avto Tudi ceneje gre

Nasveti
Kaos in zmeda Tiktak triki

Mobilno
Aplikacije za uro Apple Watch Najboljše na Androidu Najboljše na iPhonu Nočne svetilke

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov