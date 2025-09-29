Objavljeno: 29.9.2025 15:00

Umetna inteligenca bo nadomestila Excel

Kljub milijonom, vloženim v sodobno programsko opremo, številne finančne ekipe še vedno, za zaključevanje računov in usklajevanje številk, zlasti med pripravami na revizije, uporabljajo Excel.

Dva nekdanja Microsoftova direktorja sta v tovrstnem početju prepoznala veliko priložnost in ustanovila zagonsko podjetje Maximor, ki želi te zamudne ročne naloge prepustiti umetni inteligenci. Maximor se ne osredotoča zgolj na avtomatizacijo posameznih nalog, ampak uvaja omrežje umetno inteligentnih agentov, ki se neposredno povežejo s sistemi ERP, CRM in programi za obračunavanje. Na ta način v realnem času črpajo podatke o transakcijah in jih usklajujejo, s čimer odpravljajo potrebo po dolgotrajnem ročnem prenosu podatkov v Excel. Rezultat je boljša preglednost in krajši čas do zaključka meseca. Podjetje Rently, ena od prvih strank, je s pomočjo Maximorja prepolovilo čas za mesečni zaključek iz osmih na štiri dni.

Platforma omogoča pripravo delovnih listov, revizijskih zapiskov in sledljivih revizijskih poti, poleg tega pa še vedno omogoča izvoz podatkov v Excel, ki ga mnogi računovodje in revizorji imajo še vedno najraje kot končni format. Čeprav gre za umetno inteligentno rešitev, ponuja Maximor tudi človeško pomoč, računovodje, ki lahko pregledajo rezultate ali prevzamejo delo za podjetja brez lastne finančne ekipe. Po besedah soustanovitelja in izvršnega direktorja Ramnandana Krishnamurthyja umetno inteligentni agenti samostojno opravijo pripravljalna dela, ljudje pa delujejo kot nadzorniki, podobno kot v klasičnih računovodskih ekipah.

Podjetje, ki je bilo ustanovljeno v New Yorku, ima pisarno v Bengalurju in trenutno zaposluje 18 ljudi. Svoj trg vidijo v strankah z vsaj 50 milijoni dolarjev letnega prihodka, aktivno pa že sodelujejo s podjetji v ZDA, na Kitajskem in v Indiji. Njihova programska oprema podpira tako GAAP kot IFRS računovodske standarde. Podjetje je ravnokar zaključilo prvi krog financiranja v višini 9 milijonov ameriških dolarjev, ki ga je vodil sklad Foundation Capital, podprli pa so ga tudi priznani investitorji in finančni direktorji podjetij, kot so Ramp, Gusto, MongoDB in Zuora.