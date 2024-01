Umetna inteligenca bo ključna za testiranje programske opreme

Po nedavnih anketah danes že več kot 92% programerjev pri kodiranju uporablja generiranje programske kode s pomočjo umetne inteligence. Toda po mnenju družbe IDC bo umetna inteligenca vsaj takšno, morda pa še večjo vlogo imela pri pripravi testov in samem testiranju programske kode.

IDC v svoji najnovejši napovedi predvideva, da bodo programska orodja do leta 2028 znala samodejno napisati kar okoli 70% testov za testiranje programske opreme, kar bo izdatno pohitrilo sam proces testiranja in obenem povečalo kakovost testov.

Generativna umetna inteligenca, ki razume programsko kodo, še bolj pa slabosti in napake, bo močno zmanjšala potrebo po ročnem testiranju, kar ima za posledico izboljšave pokritosti testov, uporabnosti programske opreme in kakovosti kode.

Danes okoli polovica razvijalcev meni, da sta pregled in testiranje kode ena od pomembnejših nalog, ki bi jih lahko umetna inteligenca bolj učinkovito opravi, kot ljudje. Najbolj pomembna področja uporabe AI/ML s testiranjem vključujejo določanje prednosti testov, odkrivanje osnovnega vzroka neuspešnih testov, ustvarjanje testnih primerov ter postopke samodejnega odpravljanja napak.

Po napovedih IDC bo generativna umetna inteligenca v naslednjih letih podjetjem tudi pomagala prepisati vse večje količine zastarele (legacy) kode. Po nekaterih ocenah bodo podjetja na ta način prenovila okoli polovico dosedanjih programov, ki jih vzdržuje vse manj kvalificiranih kadrov.

Pomembno področje razvoja aplikacij, kjer bo umetna inteligenca prav tako prevzela glavno vlogo je analiza programske kode s stališča varnosti delovanja, predvsem pri detekciji ranljivosti programov in izboljšav pri zaščiti pred napadi. Do leta 2026 naj analiza s programi umetne inteligence postala redno opravilo pri razvoju v okoli 45% razvojnih ekip po svetu.

Zanimivo, da IDC obenem napoveduje, da bo povečanje uporabe orodij za generativno umetno inteligenco pri razvoju in testiranju v nasprotju s prepričanju pomagalo k povečanju števila programerjev in tudi povečano potrebo v podjetjih. Kadrovsko povpraševanje se bo na tem področju do leta 2026 podvojilo.